В Киеве под удар попал ресторан "Десант", куда часто ходят офицеры ВСУ

Попадание в заведение подтвердили власти украинской столицы.В Киеве в результате ракетного удара по Оболони загорелся ресторан "Десант", который, по данным военкоров, посещают офицеры Вооружённых сил Украины.
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