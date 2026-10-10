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Царьград

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В Киеве под удар попал ресторан "Десант", куда часто ходят офицеры ВСУ

В Киеве под удар попал ресторан "Десант", куда часто ходят офицеры ВСУ

Попадание в заведение подтвердили власти украинской столицы.В Киеве в результате ракетного удара по Оболони загорелся ресторан "Десант", который, по данным военкоров, посещают офицеры Вооружённых сил Украины.

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