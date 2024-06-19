"Чек индекс": с начала года шоколад в России подорожал на 15%

С начала 2024 года цены на шоколад в России выросли на 15%. К началу лета средняя стоимость плитки шоколада достигла 304 рублей, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на данные аналитического ресурса "Чек индекс".
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