Работы идут по фактической погоде!Reposted (Дорожное городское хозяйство): В праздники - в дежурном режимеДанный график утвержден для всех подразделений предприятия, в том числе для ремонтных бригадКоличество спецтехники, ежесуточно задействованной в уборке и содержании улично-дорожной сети города, в новогодние дни не изменится.