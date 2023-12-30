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Иваново

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Работы идут по фактической погоде!

Работы идут по фактической погоде!

Работы идут по фактической погоде!Reposted (Дорожное городское хозяйство): В праздники - в дежурном режимеДанный график утвержден для всех подразделений предприятия, в том числе для ремонтных бригадКоличество спецтехники, ежесуточно задействованной в уборке и содержании улично-дорожной сети города, в новогодние дни не изменится.

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