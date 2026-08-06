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Нижегородская правда

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Модель «ФОК на Родионова» вошла в число лучших на ТИМ-ЛИДЕРЫ 2025/26

Модель «ФОК на Родионова» вошла в число лучших на ТИМ-ЛИДЕРЫ 2025/26

Цифровая модель проекта «ФОК на Родионова» группы компаний «Дирекция по строительству» (100% акций принадлежат правительству Нижегородской области) признана одной из лучших на X Всероссийском открытом конкурсе «ТИМ-ЛИДЕРЫ 2025/26».

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