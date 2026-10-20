Пилот « Ред Булл » Макс Ферстаппен рассказал о том, как он смотрит на ситуацию с Гран-при Катара и Гран-при Абу -Даби – в «Ф-1» и ФИА до сих пор не приняли окончательного решения относительно того, состоятся ли гонки или нет: «Разве я говорил, что не хочу гоняться в Катаре и Абу-Даби? Я лишь сказал, что мне нравится туда приезжать на гонки – но, разумеется, делать это при определенных условиях.
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