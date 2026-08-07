Гэрри: при всём уважении к Махачеву, я знаю, что могу победить его

Ирландский боец UFC Иэн Гэрри высказался о скором поединке с россиянином Исламом Махачевым. «При всём уважении к Исламу, при том, что я знаю, насколько он хорош и насколько он талантлив, я знаю, что могу победить его.
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