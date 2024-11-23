Ученые выявили напиток, который защищает сосуды от вредной жирной пищи Ирэн ОрлонскаяНовое исследование направлено на изучение факторов, которые могут защитить сосуды в моменты стресса, когда у человека возникает желание употреблять вредную пищу, чтобы справиться с эмоциональными переживаниями.