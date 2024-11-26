Вильфанд: на северо-западе, юге и востоке России складываются зоны аномальной погоды

В ближайшие дни на территории трех регионов России ожидается стремительное ухудшение погоды. В частности, климатические катаклизмы ожидаются в Приморском крае, в южной, а также в северо-западной части европейской России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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