Вильфанд: на северо-западе, юге и востоке России складываются зоны аномальной погоды

В ближайшие дни на территории трех регионов России ожидается стремительное ухудшение погоды. В частности, климатические катаклизмы ожидаются в Приморском крае, в южной, а также в северо-западной части европейской России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.