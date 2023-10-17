Путин прибыл в Китай для участия в форуме "Один пояс, один путь"

Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в форуме "Один пояс – один путь". Глава государства пробудет в Китае два дня и проведет переговоры с многими коллегами из других стран, включая лидера КНР Си Цзиньпина.
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