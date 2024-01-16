Илон Маск переживает, что его могут сместить и захватить власть в Tesla, поэтому миллиардер хочет вдвое больше акций компании

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что ему будет неудобно превращать автопроизводителя в лидера в области искусственного интеллекта и робототехники, не имея хотя бы 25% акций компании, что почти вдвое больше нынешнего уровня.
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