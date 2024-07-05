⚡️ Как работают «аксёновцы» в зоне спецоперации «Крым 24» побывал на позициях бойцов в Херсонской области, чтобы показать вам, как работает отряд «Восьмёрка».
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⚡️ Как работают «аксёновцы» в зоне спецоперации «Крым 24» побывал на позициях бойцов в Херсонской области, чтобы показать вам, как работает отряд «Восьмёрка».