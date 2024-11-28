Руководству бывшего банка «Роскосмоса» дали сроки за многомиллиардные хищения

Суд вынес приговор фигурантам уголовного дела о многомиллиардных хищениях средств госкорпорации «Роскосмос» Александру Воловнику и Петру Ладонщикову - руководителям Фондсервисбанка, который выступал опорным банком «Роскосмоса» и оборонно-промышленного комплекса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии