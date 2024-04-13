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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Несовершеннолетним хотят запретить езду на электросамокатах

Несовершеннолетним хотят запретить езду на электросамокатах

По мнению Ивана Соловьева, это повысит безопасность на тротуарах и дорогах и снизит количество ДТП с участием этого вида транспорта Заслуженный юрист России Иван Соловьев предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву запретить использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) несовершеннолетними.

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