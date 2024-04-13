Несовершеннолетним хотят запретить езду на электросамокатах

По мнению Ивана Соловьева, это повысит безопасность на тротуарах и дорогах и снизит количество ДТП с участием этого вида транспорта Заслуженный юрист России Иван Соловьев предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву запретить использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) несовершеннолетними.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии