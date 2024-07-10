Детали спецопераций врага в тылу России больше не засекречены. Крейсер взорвать, ракетоносец угнать, больших чиновников убить - это главные цели преступного киевского режима, который не способен дать достойный отпор в зоне ЛБС.
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