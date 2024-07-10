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Политический вестник

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  • Николай Егоров
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    Ещё бы Банковую за Севастополь, Белгород, Донецк, Горловку и другие наши города сравняли с лицом земли...Полыхала половина...
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Крейсер взорвать, ракетоносец угнать: Как русские спецслужбы переиграли Буданова* вчистую. Детали спецопераций

Крейсер взорвать, ракетоносец угнать: Как русские спецслужбы переиграли Буданова* вчистую. Детали спецопераций

Детали спецопераций врага в тылу России больше не засекречены. Крейсер взорвать, ракетоносец угнать, больших чиновников убить - это главные цели преступного киевского режима, который не способен дать достойный отпор в зоне ЛБС.

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