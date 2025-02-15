Креативность матушки-природы не знает границ: 15+ существ с внешностью, которую трудно забыть

Природа – настоящий художник-экспериментатор! Иногда она создает грациозных лебедей или величественных тигров, а иногда – существ, глядя на которых хочется спросить: «Ты точно с этой планеты?» От огромных глаз до причудливых узоров на теле – некоторые животные выглядят так, словно их придумали фантасты или художники комиксов.