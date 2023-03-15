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«Лейкерс» обновили клубный рекорд, реализовав в первой половине матча с «Пеликанс» 15 3-очковых

«Лейкерс» обновили клубный рекорд, реализовав в первой половине матча с «Пеликанс» 15 3-очковых

«Лейкерс» во вторник обновили клубный рекорд по точным 3-очковым за первую половину матча. За первые 24 минуты встречи с «Пеликанс» (123:108) калифорнийцы общими усилиями реализовали 15 попыток из-за дуги.

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