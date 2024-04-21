Как выглядел Главный универмаг в Кишиневе в конце 40-х годов

Главный универсальный магазин (Главунивермаг) в Кишиневе в конце 40-х годов прошлого века располагался на углу проспекта Ленина (ныне – проспект Штефана чел Маре) и улицы Пушкина, где позже был размещен «Детский мир».
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