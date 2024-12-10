Небензя предложил США помочь в поисках лидера ХТШ за 10 миллионов долларов

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя в шутку предложил Соединенным Штатам Америки помочь в поисках лидера сирийской вооруженной оппозиции и группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещенная в России террористическая организация) Ахмеда аш-Шараа, известного как Абу Мухаммед аль-Джулани, в обмен на денежное вознаграждение.