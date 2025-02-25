Плохой прием: как Медведев и Рублев стартовали в Дубае

Турнир в Дубае начался с серии неожиданных результатов. Марин Чилич в трех сетах выбил второго сеяного Алекса де Минаура, Кристофер О'Коннелл повесил «баранку» Григору Димитрову в первом сете, а на второй болгарин решил не выходить из-за повреждения.