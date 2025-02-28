Жителям центральной России будут показывать ролики с таджикскими титрами

Alex Nемо

Каждый раз после прочтения подобных статей я пытаюсь выяснить - а есть ли в России вообще контроль за выделением, расходованием и использованием бюджетных средств на уровне села или города, не говоря уже об области или крае? Вот в Союзе была такая контора под названием ОБХСС. Их чиновники боялись как огня. Были конечно злоупотребления, но ведь не до такой же степени как сейчас в России!!!