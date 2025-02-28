Русский Колоколъ Суздальский кремль. Nikolay Gyngazov/Global Look Press На этот проект выделяют деньги власти Владимирской области.
Жителям центральной России будут показывать ролики с таджикскими титрами
Комментарии
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Alex Nемо
Каждый раз после прочтения подобных статей я пытаюсь выяснить - а есть ли в России вообще контроль за выделением, расходованием и использованием бюджетных средств на уровне села или города, не говоря уже об области или крае? Вот в Союзе была такая контора под названием ОБХСС. Их чиновники боялись как огня. Были конечно злоупотребления, но ведь не до такой же степени как сейчас в России!!!
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5 час.
Геннадий Бережнов
Ну очень здорово, а лучше бы ещё и на турецком и арабском! Губернатор области хочет стать ещё ближе к новому назначению!
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4 час.
Сергей Алексеев
Тех кто не владеет русским языком выдворять как не законно получивших гражданство , а не подстраиваться под них за наш счёт. Кто со мной согласен пересылайте друзьям и знакомым необходимо донести информацию до широкой общественности и властей.
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2 час.
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