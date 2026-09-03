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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брайан Уиндхорст: «Балмеру стоило пойти на сделку с НБА. Но когда он в ярости, ему невозможно что-либо советовать»

Журналист ESPN Брайан Уиндхорст прокомментировал наказание владельца « Клипперс » Стива Балмера, который получил годичную дисквалификацию и штраф в размере 30 млн долларов по итогам расследования НБА .

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