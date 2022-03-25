В Якутии инспекторы ДПС организовали для первоклашек обучающую прогулку «Шагающий автобус»

25 марта первоклассники школы села Улах-Ан Хангаласского района вместе с инспекторами по пропаганде БДД и педагогами совершили прогулку по главной улице, в ходе которой ребята учились правильно ориентироваться в дорожных ситуациях.
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