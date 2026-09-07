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Царьград

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Kangji инвестирует 3 млрд рублей в роботов в Приморском крае

Kangji инвестирует 3 млрд рублей в роботов в Приморском крае

Компания Kangji из Китая вложит 3 млрд рублей в создание технопарка "Канцзи Чжилиэнь" в Приморье для производства роботов.

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