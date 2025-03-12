Глава МИД Польши Сикорский: поставки оружия Украине вернулись к прежним уровням

Поставки вооружения украинской стороне через хаб Ясенка вернулись к прежним уровням. Об этом в ходе пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает РИА Новости.
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