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Глава МИД Польши Сикорский: поставки оружия Украине вернулись к прежним уровням

Глава МИД Польши Сикорский: поставки оружия Украине вернулись к прежним уровням

Поставки вооружения украинской стороне через хаб Ясенка вернулись к прежним уровням. Об этом в ходе пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает РИА Новости.

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