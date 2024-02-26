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Авдос, Купянск, Харьков: Киев начал готовить небратьев к колоссальным потерям

Народный депутат "страны 404", член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова сделала чистосердечное признания о том, что в действительности будет происходить в ближайшее время на полях сражения ZOV.

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