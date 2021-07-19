Казахстанец Джукембаев может вернуться в ринг боем с канадцем

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Промоутерская компания Eye of the Tiger Management у себя в твиттере опубликовали пост с целью выяснить мнение болельщиков о бое казахстанского казахстанца Батыра Джукембаева (18-1, 14 КО) и канадца Ива Улисса-младшего (20-2, 11 КО).