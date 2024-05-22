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Россия и Китай активно атакуют интересы США. Байден проигрывает третью мировую войну - The Hill

Россия и Китай активно атакуют интересы США. Байден проигрывает третью мировую войну - The Hill

The Hill пишет, что Россия и Китай "активно атакуют" интересы США, уничтожают миропорядок и американское доминирование.

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