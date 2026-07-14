Хронические проблемы с обслуживанием стелс-покрытий американских истребителей

Стелс-покрытия американских истребителей остаются хронической проблемой. F-22 требует колоссальных затрат на обслуживание из-за хрупких материалов, что обуславливает высокую стоимость полёта и низкую боеготовность.
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