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Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов продлил свой контракт до 2026 года

Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов продлил свой контракт до 2026 года

Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов продлил свой контракт с клубом до 2026 года. Новый контракт рассчитан на два года и станет продолжением работы специалиста с командой, которая началась в апреле 2023 года.

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