Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов продлил свой контракт до 2026 года

Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов продлил свой контракт с клубом до 2026 года. Новый контракт рассчитан на два года и станет продолжением работы специалиста с командой, которая началась в апреле 2023 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии