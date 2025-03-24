Британский наемник снял на видео обстановку у Суджи

Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) снял на видео обстановку в окопах Вооруженных сил Украины (ВСУ) под обстрелом российских войск у Суджи.
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