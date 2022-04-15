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Под шубой, но не селедка: приготовила популярный салат с новым продуктом

Под шубой, но не селедка: приготовила популярный салат с новым продуктом

Ингредиенты: 2 свеклы 2 картофелины 2 моркови 1 луковица 300 гр. кильки пряного посола майонез соль по вкусу Приготовление: Отварите до готовности картофель, морковь и свеклу.

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