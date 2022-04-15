Под шубой, но не селедка: приготовила популярный салат с новым продуктом

Ингредиенты: 2 свеклы 2 картофелины 2 моркови 1 луковица 300 гр. кильки пряного посола майонез соль по вкусу Приготовление: Отварите до готовности картофель, морковь и свеклу.
Популярные статьи
- Очень простой рецепт, 20 минут и горка аппетитных хрустящих грибочков готова
- Не устаю благодарить свекровь за этот рецепт. Все, кто пробует просят и им записать, а мне не жалко, делюсь
- Не устаю готовить это простое сладкое заварное печенье (и крем не нужен). Главное — обязательно соблюдать пропорции продуктов
Свежие комментарии