МВД: с 1 июня действует новый порядок смены пароля на портале «Госуслуги»

Новая мера защиты личных данных на портале «Госуслуги» направлена на предотвращение неправомерного доступа, исключая возможности использования схем с демонстрацией экрана, сообщает RT со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.