МВД: с 1 июня действует новый порядок смены пароля на портале «Госуслуги»

Новая мера защиты личных данных на портале «Госуслуги» направлена на предотвращение неправомерного доступа, исключая возможности использования схем с демонстрацией экрана, сообщает RT со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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