Двое детей пострадали в ДТП на трассе «Новороссийск – Керчь»

В Ленинском районе Крыма произошло дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.Предварительно установлено, что утром 26 августа на трассе «Новороссийск — Керчь» 25-летний водитель иномарки Daewoo Matiz выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, после чего наехал на барьерное ограждение с последующим опрокидыванием.