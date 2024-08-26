Двое детей пострадали в ДТП на трассе «Новороссийск – Керчь»

В Ленинском районе Крыма произошло дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.Предварительно установлено, что утром 26 августа на трассе «Новороссийск — Керчь» 25-летний водитель иномарки Daewoo Matiz выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, после чего наехал на барьерное ограждение с последующим опрокидыванием.
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