Как Ислам-Гирей не дал Хмельницкому уничтожить польскую армию под Жванцем

Предыстория 1–2 июня 1652 года в битве под Батогом Хмельницкий уничтожил 20-тысячное польское войско под началом Мартина Калиновского (Как «романтическое дело» обернулось полным уничтожением польской армии под Батогом), которое прикрывало Молдавию.
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