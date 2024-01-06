Как Ислам-Гирей не дал Хмельницкому уничтожить польскую армию под Жванцем

Предыстория 1–2 июня 1652 года в битве под Батогом Хмельницкий уничтожил 20-тысячное польское войско под началом Мартина Калиновского (Как «романтическое дело» обернулось полным уничтожением польской армии под Батогом), которое прикрывало Молдавию.