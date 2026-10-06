Ирак: один офицер был убит и еще четверо получили ранения после того, как 5 октября боевики «Исламского государства» (ИГ) открыли огонь по позиции безопасности в районе аль-Баргилия-эд-Данадиш округа Хавиджа, к юго-западу от Киркука, провинция Киркук.