Браззеину открыли путь на рынок

Сертифицировав сладкий белок браззеин как альтернативный сахару пищевой ингредиент, компания «Эфко» планирует уже в следующем году масштабировать его производствопредоставлено компанией «Эфко» Кондитеры уже заинтересовались представленными «Эфко» на ПМЭФ конфетами с белком браззеином вместо сахарачитайте на monocle.