Джиммер Фредетт вошел в олимпийскую сборную США 3х3

В состав команды из четырех человек вошел экс-игрок НБА Джиммер Фредетт. Помимо него за американскую сборную выступят бывший игрок G-лиги Кэньон Бэрри (сын члена Зала славы Рика Бэрри), а также выступавшие в NCAA Карим Мэддокс и Дилан Трэвис.