Джиммер Фредетт вошел в олимпийскую сборную США 3х3

В состав команды из четырех человек вошел экс-игрок НБА Джиммер Фредетт. Помимо него за американскую сборную выступят бывший игрок G-лиги Кэньон Бэрри (сын члена Зала славы Рика Бэрри), а также выступавшие в NCAA Карим Мэддокс и Дилан Трэвис.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии