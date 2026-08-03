В Приморье неизвестные в масках обстреляли пункт весогабаритного контроля

Двое мужчин в масках обстреляли объект на трассе Раздольное – Хасан.В Хасанском районе Приморского края неизвестные совершили нападение на пункт весогабаритного контроля, расположенный на трассе Раздольное – Хасан у посёлка Бамбурово.
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