Все они уклонисты. Экс-нардеп, ВСУшник Батюков не жалеет погибших гражданских соотечественников

Экс-депутат от партии «Европейская солидарность» в Днепропетровской области, ныне боевик ВСУ Андрей Батюков, комментируя ракетный удар ВС РФ по Кривому Рогу заявил, что ему не жалко погибших мирных жителей и даже детей, поскольку их родители — уклонисты.