Ким Чен Ын пообещал «без ограничений» наращивать ядерную мощь КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал «без ограничений» наращивать ядерную мощь страны, информирует RT. По словам Ким Чен Ына, это необходимо для предотвращения военных действий и — в случае необходимости — нанесения превентивного удара по противнику.