Выборы-2024: кандидат в губернаторы Александр Беглов проголосовал на Васильевском острове

На избирательный участок он приехал сразу после торжественно-траурной церемонии на Пискаревском мемориальном кладбище Утром в воскресенье в средней общеобразовательной школе №12 Василеостровского района, где расположен УИК 153, свой выбор сделал кандидат в губернаторы Александр Беглов.