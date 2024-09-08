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Петербургский дневник

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Выборы-2024: кандидат в губернаторы Александр Беглов проголосовал на Васильевском острове

Выборы-2024: кандидат в губернаторы Александр Беглов проголосовал на Васильевском острове

На избирательный участок он приехал сразу после торжественно-траурной церемонии на Пискаревском мемориальном кладбище Утром в воскресенье в средней общеобразовательной школе №12 Василеостровского района, где расположен УИК 153, свой выбор сделал кандидат в губернаторы Александр Беглов.

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