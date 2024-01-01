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Джейсон Тейтум и Джейлен Браун – лучший дуэт НБА, по мнению Чендлера Парсонса. Леброн и Дэвис – в Топ-5

«Под пятым номером я выбираю Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса. Исторически сложилось так, что я отдаю должное этим двоим.

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