Медики сообщили, что офисная работа может спровоцировать астму

Как сообщает портал EurekAlert, новое исследование ученых, представленное на Международном конгрессе Европейского респираторного общества, свидетельствует, что кажущаяся безобидной обстановка в офисе может вызвать астму у некоторых работников .
Как сообщает портал EurekAlert, новое исследование ученых, представленное на Международном конгрессе Европейского респираторного общества, свидетельствует, что кажущаяся безобидной обстановка в офисе может вызвать астму у некоторых работников .
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