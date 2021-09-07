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Медики сообщили, что офисная работа может спровоцировать астму

Медики сообщили, что офисная работа может спровоцировать астму

Как сообщает портал EurekAlert, новое исследование ученых, представленное на Международном конгрессе Европейского респираторного общества, свидетельствует, что кажущаяся безобидной обстановка в офисе может вызвать астму у некоторых работников .

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