Ограничения американской спутниковой связи Starshield осложнили использование части украинских беспилотников, однако не привели к полному отключению спутникового интернета на Украине, сообщил военный консультант Донецкого агентства новостей, ветеран боевых действий Алексей Кузьмин.
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