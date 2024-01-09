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Царьград

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  • Evgeny Ku
    Русские хакеры, вы согласны, что он больше не имеет права быть блогером !!!???Иностранца, котор...
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Парадокс предателей: "Золотые унитазы" этих чиновников видела вся Россия. Что осталось теперь?

Парадокс предателей: "Золотые унитазы" этих чиновников видела вся Россия. Что осталось теперь?

Царьград выяснил, что бежавшие из России олигархи пооставляли на Родине.После начала специальной военной операции стало понятно, кто истинный патриот России, а кто просто старался заработать на своей Родине.

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