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Коалиция ФРГ согласовала новые антикризисные меры поддержки граждан размером €65 млрд

Коалиция ФРГ согласовала новые антикризисные меры поддержки граждан размером €65 млрд

Правящая в Германии коалиция согласовала новый пакет мер поддержки граждан и экономики страны в условиях энергетического кризиса общим объемом €65 млрд, сообщает ТАСС, ссылаясь на распространенный документ по итогам переговоров руководства партий.

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