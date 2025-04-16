Спрос покупателей почти на все основные категории продуктов питания снижается. Падает интерес россиян к свинине и яйцам (основной продукт на Пасху), как и цены на них.
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Спрос покупателей почти на все основные категории продуктов питания снижается. Падает интерес россиян к свинине и яйцам (основной продукт на Пасху), как и цены на них.