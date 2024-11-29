Что может быть лучше новогоднего вечера, наполненного теплом, фантазией и искренними рассказами? Мастер-класс по созданию новогодних и рождественских историй — это шанс раскрыть в себе талант рассказчика, подарить друзьям и близким волшебство, а себе — уверенность в своих силах и вдохновение.