В Евпатории задержали местного жителя, оскорблявшего военнослужащих

Сотрудники Евпаторийского городского отдела МВД задержали 39-летнего Эльдара Велиляева, который 8 сентября в публичном месте высказывался с заявлениями, направленными на дискредитацию армии России и осуждение специальной военной операции.
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