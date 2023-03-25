Аргументы недели

98 603 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Имярек
    Этих сук, придёт время, заставим извиняться не только  судей перед конкретно пострадавшими нашими гражданами, но и вс...​ В Риге прошел п...
  • Олег Тимофеев
    Это для ложков. На самом деле всего лишь демонстрация. Но жалкие работники печати и политики будут конечно толкать ид...Reuters: лидер Ки...
  • Наталия
    Аплодирую стоя!Путин: Россия раз...

РАР: Польша вместе с союзниками по НАТО проведет учения у границы Калининградской области

Польша вместе со своими союзниками по НАТО проведет учения у реки Вистула Спит. Как отмечает агентство РАР, это практически рядом с границей Калининградской области.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх